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11.06.2018, 14:22

В Литве военные НАТО из Франции попали в ДТП

В Литве военные НАТО из Франции попали в ДТП - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двоих французских военных госпитализировали с травмами в больницу

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В Литве произошла третья за последнюю неделю авария с участием военнослужащих стран НАТО в рамках учений, которые проходят в стране. Об этом сообщает портал Delfi.

«10 июня примерно в 17:07  двое военнослужащих НАТО были доставлены в вильнюсскую больницу. У одного из них  - сотрясения мозга, общий ушиб тела, множественные царапины, у другого - травма головы и множественные синяки», - отмечается в сообщении.

Согласно данным полиции, пострадавшие военные - граждане Франции.

Они, направляясь на полигон в Пабраде, перевернулись на военном внедорожнике Peugeot.

7 июня 2018 года в Литве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США. 10 июня в Казлу Руде бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал американский солдат.

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Теги: нато, авария, учения, литва
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