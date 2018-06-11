В Литве военные НАТО из Франции попали в ДТП

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Двоих французских военных госпитализировали с травмами в больницу

Реклама

Реклама

В Литве произошла третья за последнюю неделю авария с участием военнослужащих стран НАТО в рамках учений, которые проходят в стране. Об этом сообщает портал Delfi.

«10 июня примерно в 17:07 двое военнослужащих НАТО были доставлены в вильнюсскую больницу. У одного из них - сотрясения мозга, общий ушиб тела, множественные царапины, у другого - травма головы и множественные синяки», - отмечается в сообщении.



Согласно данным полиции, пострадавшие военные - граждане Франции.

Они, направляясь на полигон в Пабраде, перевернулись на военном внедорожнике Peugeot.

7 июня 2018 года в Литве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США. 10 июня в Казлу Руде бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал американский солдат.