Цель визита Помпео в КНДР прояснилась: создали рабочие группы

Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению. Об этом сообщает Reuters.
Эти группы будут оценивать работу в направлении денуклеаризации.
Также во время визита в КНДР государственного секретаря Майкла Помпео стороны договорились о репатриации останков американцев, погибших во время Корейской войны.
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12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.