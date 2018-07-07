Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.07.2018, 07:58

Цель визита Помпео в КНДР прояснилась: создали рабочие группы

Цель визита Помпео в КНДР прояснилась: создали рабочие группы - Фото
Переговоры Майкла Поспео и Ким Чен Ына в Пхеньяне (скриншот видео)

Результатом визита госсекретаря в Пхеньян стало создание групп, которые будут оценивать работу по разоружению

Реклама
Реклама

Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению. Об этом сообщает Reuters.

Эти группы будут оценивать работу в направлении денуклеаризации.

Также во время визита в КНДР государственного секретаря Майкла Помпео стороны договорились о репатриации останков американцев, погибших во время Корейской войны. 

Читайте также: Помпео привез Киму диск Элтона Джона с "Человеком-ракетой" - СМИ

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, северная корея, группа, денукреаризация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Помпео привез Киму диск Элтона Джона с "Человеком-ракетой" - СМИ
Мир Помпео привез Киму диск Элтона Джона с "Человеком-ракетой" - СМИ
Майкл Помпео прилетел в КНДР: цель визита туманна
Мир Майкл Помпео прилетел в КНДР: цель визита туманна
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 