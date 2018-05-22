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22.05.2018, 21:46

Цукерберг извинился перед пользователями Facebook

Цукерберг извинился перед пользователями Facebook - Фото
Цукерберг

Глава Facebook сообщил, что до конца 2018 г компания удвоит количество сотрудников, отвечающих за безопасность в соцсети

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Основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая сегодня в Европарламенте, извинился перед европейцами за недостатки соцсети. Об этом сообщает ВВС.

Цукерберг отметил, что в 2016 году Facebook был сосредоточен на противодействии более традиционным кибератакам. "Но мы не были готовы к координированной операции по дезинформации, о который мы знаем теперь ", - сказал он.

По словам Цукерберга, в 2016 г компания "слишком медленно идентифицировала российское влияние на президентские выборы в США".

Глава Facebook сообщил, что до конца 2018 г компания удвоит количество сотрудников, отвечающих за безопасность в соцсети. В Европе Цукерберг намерен увеличить штат до 10 000 сотрудников.

11 апреля Цукерберг на слушаниях в Конгрессе сообщил, что соцсеть сохраняет данные о сайтах, посещаемых пользователями. Также он сказал, что его персональные данные были слиты Cambridge Analytica.

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Теги: европарламент, facebook, безопасность, Марк Цукерберг, кибератаки
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