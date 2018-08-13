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13.08.2018, 11:45

Турецкая лира рекордно упала: Эрдоган считает это заговором

Турецкая лира рекордно упала: Эрдоган считает это заговором - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что для обвала нацвалюты нет экономических причин - это "политический закулисный заговор"

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками, передает Голос Америки

"Цель этой операции – заставить Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики", - заявил президент страны. 

Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары. 

Президент Турции уже заявил, что готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

После этого президент Турции заявил, что готов сказать "до свидания" стране, которая жертвует стратегическим партнерством из-за "отношений с террористическими группировками". 

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Теги: национальная валюта, Турция, реджеп эрдоган, заговор, обвал, лира
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