Турецкая лира рекордно упала: Эрдоган считает это заговором

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками, передает Голос Америки.
"Цель этой операции – заставить Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики", - заявил президент страны.
Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.
Президент Турции уже заявил, что готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина
10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.
После этого президент Турции заявил, что готов сказать "до свидания" стране, которая жертвует стратегическим партнерством из-за "отношений с террористическими группировками".