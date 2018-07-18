У побережья Кипра затонула лодка с мигрантами: десятки погибших

Фото: pixabay.com

commenthover

На судне находились около 160 пассажиров, более 100 человек удалось спасти

Реклама

Реклама

У берегов Кипра затонуло судно с мигрантами. Во время происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, еще 30 пропали без вести, сообщает ТСН со ссылкой на службу береговой охраны.

На борту корабля находились около 160 пассажиров. Береговой охране удалось спасти более ста мигрантов. В спасательной операции участвовали коммерческие суда, находившиеся в зоне крушения судна.

Выживших мигрантов вертолетами доставили в Турцию. Одного пассажира отправили в больницу на Кипре. Предположительно, на судне находились жители Сирии, которые направлялись в Европу.

Ранее на Гавайях в ходе крупнейших в мире международных военно-морских учений RIMPAC разбомбили и торпедировали 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.