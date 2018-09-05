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05.09.2018, 10:10

Ученые нашли травоядную акулу: без проблем питается водорослями

Ученые нашли травоядную акулу: без проблем питается водорослями - Фото
Фото: Mills Baker / sci-news.com

У небольших рыб-молотов обнаружены ферменты для переваривания растительной пищи - они практически всеядные

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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что не все акулы - кровожадные хищники. Как пишет сайт научных новостей ScienceAlert, небольшая рыба-молот, которая относится к акулам, при отсутствии "мяса" без проблем питается и растительной пищей.

Эти рыбы, которые вырастают до метра в длину и 10 кг, распространены у американского побережья обоих океанов. Обычно они питаются моллюсками и другими рыбами. Но, как неоднократно показывало вскрытие, иногда в желудках этих акул находили до 60% растительной пищи.

Ранее считалось, что они случайно поглощают водоросли при заглатывании "мясной" пищи при охоте - на кальмаров и рыбешек, которые прячутся в зарослях.

Немногочисленные сугубо плотоядные животные могут поедать и растения, но переварить такую пищу неспособны из-за примитивного и короткого кишечника.

Однако, как выяснили калифорнийские гидробиологи, молот-рыбы на самом деле усваивают питательные вещества из растительной пищи и имеют нужные для этого клеточные и биохимические механизмы.

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То, как питательные вещества проникают в ткани акул, проследили при помощи радиоактивного изотопа углерод-13.

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Теги: открытие, акула, зоология, травоядные
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