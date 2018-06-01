Уходит с поста заявлявший о невозможности этого премьер Испании

Мариано Рахой (фото - пресс-служба премьера Испании)

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Правительство страны вместо Мариано Рахоя возглавит лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес

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Испанский парламент отказал в доверии правительству Мариано Рахоя. Об этом сообщило агентство Euronews.

Премьер допускал возможность того, что Конгресс депутатов - нижняя палата парламента - выразит недоверие его правительству, и соответствующее заявление сделал в преддверии голосования. Более того, отмечает источник, Рахой заранее поздравил с предстоящим назначением на пост главы Кабмина лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса.

Теперь эти предположения подтвердились - правительство возглавит Санчес.

Пункт о вотуме недоверия Рахою и его составу Кабмина страны был внесен в повестку заседания Санчесом после того, как стали известны судебные вердикты по делу о крупнейшем коррупционном скандале - "делу Гюртель". "Народную партию" Рахоя признали виновной как участник незаконной схемы обогащения. К скандалу причастны более 30 фигурантов.

Интересно, что сам Рахой неоднократно заявлял - даже в последние дни, что уходить в отставку не собирается.

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15 мая 2018 года новоизбранный председатель регионального правительства Каталонии Жоаким Торра призвал Мадрид к диалогу.