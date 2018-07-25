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25.07.2018, 11:18

Умирающий 6-летний мальчик решил отдать свои органы нуждающимся

Умирающий 6-летний мальчик решил отдать свои органы нуждающимся - Фото
Уилльям Кой (фото - The Mirror)

Мальчик видел программу о донорстве и, умирая, попросил, чтобы его органы после смерти отдали тем, кто в них нуждается

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В Британии шестилетний Уилльям Кой выпал из окна своего дома и спустя несколько дней умер в больнице. Когда он ненадолго пришел в себя, мальчик попросил, чтобы его органы передали тем, кому они нужны, передает The Mirror.

Друг семьи рассказала, что мальчик смотрел программу о донорстве незадолго до трагедии и еще тогда сказал своей маме, что хотел бы стать донором.

"Он всегда был чувствительным и добрым, и он бы был рад, если бы узнал, что помог семьям снова найти свое счастье", - рассказали знакомые Уилльяма. 

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук согласился стать донором после своей смерти. 

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Теги: мальчик, донорство, органы
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