Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 15:18

В Берлине националисты протестовали против правительства Меркель

В Берлине националисты протестовали против правительства Меркель - Фото
Фото: скриншот видео

Параллельно с акцией националистов прошла акция противников ультраправых

Реклама
Реклама

В Берлине сторонники партии Альтернатива для Германии провели марш в центре города, протестуя против правительства канцлера Ангелы Меркель, сообщает Голос Америки.

По данным полиции, в акции приняли участие около 5 тыс человек. Они высказывались, в том числе, против политики Меркель по мигрантам. Протестующие пришли с национальными флагами, а также плакатами с надписями "Нет исламу в Германии". Они скандировали "Меркель должна уйти".

Параллельно проходила другая акция – противников ультраправых. В ней участвовали около 25 тыс человек. Они скандировали "Нацисты – вон".

За порядком следили 2 тыс полицейских.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, акция протеста, берлин, националисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Германии пылал популярный парк развлечений
Проишествия В Германии пылал популярный парк развлечений
Министр экономики ФРГ: В отношениях с Москвой нужен прагматизм
Мир Министр экономики ФРГ: В отношениях с Москвой нужен прагматизм
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 