В Берлине националисты протестовали против правительства Меркель

Фото: скриншот видео

commenthover

Параллельно с акцией националистов прошла акция противников ультраправых

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В Берлине сторонники партии Альтернатива для Германии провели марш в центре города, протестуя против правительства канцлера Ангелы Меркель, сообщает Голос Америки.

По данным полиции, в акции приняли участие около 5 тыс человек. Они высказывались, в том числе, против политики Меркель по мигрантам. Протестующие пришли с национальными флагами, а также плакатами с надписями "Нет исламу в Германии". Они скандировали "Меркель должна уйти".

Параллельно проходила другая акция – противников ультраправых. В ней участвовали около 25 тыс человек. Они скандировали "Нацисты – вон".

За порядком следили 2 тыс полицейских.