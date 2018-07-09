В Британии министр по Brexit подал в отставку

Дэвид Дэвис (фото - gettyimages.com)

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Решение Дэвида Дэвиса уйти в отставку связывают с результатами переговоров членов британского кабмина и Терезы Мэй

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Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Он обменялся с премьер-министром (Терезой Мэй, - ред.) несколькими письмами на этот счет", -отмечается в сообщении.

В качестве причины данного шага он назвал итоги встречи Мэй с членами ее кабинета 6 июля, в ходе которой глава правительства пыталась заручиться поддержкой его членов в отношении плана взаимодействия Лондона с Евросоюзом после Brexit.

Переговоры растянулись на несколько часов и проходили в загородной резиденции премьеров - Чекерс.

"По итогам встречи Мэй, как казалось, смогла убедить своих оппонентов в правительстве, включая Дэвиса, в целесообразности "мягкого Брекзита" и создания зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС", - говорится в сообщении.

Как следует из письма об отставке, Дэвис обвинил премьера в том, что из-за ее политики "при самом лучшем раскладе" позиции Лондона на переговорах с ЕС по Brexit окажутся ослаблены.

Миллионер Аррон Бэнкс, который спонсировал кампанию за Brexit, не менее 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.