Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 21:41

В Чехии вертолет упал на крышу склада, погибли четыре человека

В Чехии вертолет упал на крышу склада, погибли четыре человека - Фото
Фото: ceskenoviny.cz

Пилот частного вертолета не смог совершить маневр

Реклама
Реклама

На склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень упал небольшой вертолет. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Инцидент произошел в 17:20 по местному времени. По словам очевидцев, частный вертолет Robinson R 44 не смог сманеврировать и упал на крышу склада, он пробил перекрытия и застрял в конструкциях здания. На борту вертолета было четыре человека.

Двое погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.

В момент аварии на складе людей не было, поэтому больше никто не пострадал.

5 сентября в Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая - во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание. По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они  кашляли и жаловались на высокую температуру. Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чехия, вертолет, авария вертолета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина получит 55 вертолетов Airbus: контракт подписан
Политика Украина получит 55 вертолетов Airbus: контракт подписан
МИД отреагировал на визит чешских политиков в оккупированный Крым
Политика МИД отреагировал на визит чешских политиков в оккупированный Крым
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 