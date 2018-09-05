В Чехии вертолет упал на крышу склада, погибли четыре человека

Фото: ceskenoviny.cz

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Пилот частного вертолета не смог совершить маневр

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На склад промышленного предприятия в чешском городе Пльзень упал небольшой вертолет. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Инцидент произошел в 17:20 по местному времени. По словам очевидцев, частный вертолет Robinson R 44 не смог сманеврировать и упал на крышу склада, он пробил перекрытия и застрял в конструкциях здания. На борту вертолета было четыре человека.

Двое погибли на месте, за жизни двоих других некоторое время боролись врачи, но безуспешно.

В момент аварии на складе людей не было, поэтому больше никто не пострадал.

5 сентября в Нью-Йорке закрыли на карантин самолет, прилетевший из Дубая - во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание. По информации CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо, они кашляли и жаловались на высокую температуру. Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.