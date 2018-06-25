В Дублине священник въехал в толпу: есть пострадавшие

Фото: rte.ie

commenthover

В результате аварии два человека находятся в критическом состоянии

Реклама

Реклама

В пригороде Дублина недалеко от церкви в Дублине автомобиль въехал в толпу. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.

В результате инцидента семь человек получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии.

По данный СМИ, полиция рассматривает этот инцидент как несчастный случай, поскольку священнику, который находился за рулем машины, стало плохо, вследствие чего он потерял контроль над транспортным средством.

Другие пострадавшие получили незначительные травмы.

16 июня 2018 года в центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов.