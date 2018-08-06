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06.08.2018, 10:29

В Египте акула убила туриста-аквалангиста из Чехии - СМИ

В Египте акула убила туриста-аквалангиста из Чехии - СМИ - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Мужчина погиб в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом

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На популярном египетском пляже Марса-Алам обнаружили останки убитого акулой туриста из Чехии. Мужчина погиб во время погружения с аквалангом, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Останки туриста обнаружили на пляже Марса-Алам, он погиб в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. На отдых он приехал со своей женой и ребенком.

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На месте происшествия работают правоохранители и специальная группа по расследованию инцидента. Подробности происшествия выясняются.

19 июля двое детей пострадали в результате нападений акул у берегов Лонг-Айленда в Нью-Йорке. По словам чиновников, это первые подобные инциденты в штате за последние 70 лет.

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Теги: Египет, чехия, турист, акула, курорт, аквалангист, марса-алам
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