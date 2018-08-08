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08.08.2018, 17:44

В Эстонии с "вероятностью 95%" нашли случайно выпущенную ракету

В Эстонии с "вероятностью 95%" нашли случайно выпущенную ракету - Фото
Фото: mil.ee

ВВС Эстонии определили коридор полета и вероятное место падения боевой ракеты

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Представители Военно-воздушных сил Эстонии с "вероятностью 95%" обнаружили ошибочно выпущенную испанским истребителем боевую ракету. Об этом на пресс-конференции сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, передает Postimees.

Военные заявили, что им удалось обнаружить вероятное место падения ракеты класса "воздух-воздух", определив коридор полета и зону, где предположительно произошел взрыв.

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По словам командующего ВВС Эстонии ракета упала в безлюдном месте. В том районе работают эксперты Сил обороны. Валге уточнил, что до сих пор не удалось обнаружить несколько важных деталей ракеты, поиски продолжаются.

7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.

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Теги: военные, ракета, эстония, ввс эстонии
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