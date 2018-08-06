В финском супермаркете придумали, как спастись от аномальной жары

Из-за аномальной жары финская сеть супермаркетов K-Supermarket пригласила покупателей отдохнуть или переночевать в одном из заведений Хельсинки, в котором есть кондиционеры. Об этом говорится в сообщении сети заведений в Facebook.
"Клиенты, которые хотят на время отдохнуть от жары, могут сделать это в столичном магазине. Они смогут поужинать там и получить завтрак", - отмечается в сообщении.
По словам представительницы супермаркета Марики Линдфорс, эту идею в шутку предложил один из покупателей, который сказал, что было бы хорошо "в такую жару поспать в прохладном супермаркете".
По информации Associated Press, желающим нужно принести с собой необходимые спальные предметы и прибыть в торговую точку до ее закрытия - 22:00.
Квартиры и дома в Финляндии оборудованы для борьбы с экстремальными холодами и влажностью, типичными для северного региона, но немногие из них оборудованы кондиционерами.
Жители Европы на этих выходных переживали аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.