В финском супермаркете придумали, как спастись от аномальной жары

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Желающим нужно принести с собой необходимые спальные предметы и прибыть в торговую точку до 22:00

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Из-за аномальной жары финская сеть супермаркетов K-Supermarket пригласила покупателей отдохнуть или переночевать в одном из заведений Хельсинки, в котором есть кондиционеры. Об этом говорится в сообщении сети заведений в Facebook.

"Клиенты, которые хотят на время отдохнуть от жары, могут сделать это в столичном магазине. Они смогут поужинать там и получить завтрак", - отмечается в сообщении.

По словам представительницы супермаркета Марики Линдфорс, эту идею в шутку предложил один из покупателей, который сказал, что было бы хорошо "в такую ​​жару поспать в прохладном супермаркете".

По информации Associated Press, желающим нужно принести с собой необходимые спальные предметы и прибыть в торговую точку до ее закрытия - 22:00.

Квартиры и дома в Финляндии оборудованы для борьбы с экстремальными холодами и влажностью, типичными для северного региона, но немногие из них оборудованы кондиционерами.

Жители Европы на этих выходных переживали аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.