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06.07.2018, 07:34

В ФРГ заочно арестовали организатора теракта на ярмарке в Берлине

В ФРГ заочно арестовали организатора теракта на ярмарке в Берлине - Фото
Фото: twitter.com/erushton

Сейчас подозреваемый скорее всего находится в Ливии

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Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест 32-летнего гражданина Туниса, которого подозревают в содействии Анису Амри, совершившего теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в суде.

Подозреваемому заочно предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и в членстве в террористической организации. В прокуратуре Германии отказались от официальных комментариев.

В 2015 году подозреваемый в преступлении уехал из Туниса в Ливию, где присоединился к террористической группировке Исламское государство. Какое положение он занимал в организации боевиков неизвестно. По данным следствия, в 2016 году тунисец стал наставником Аниса Амри, мог отсылать ему инструкции и подтолкнуть его на организацию теракта. СМИ отмечают, что сейчас подозреваемый скорее всего находится в Ливии.

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19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли более 10 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами. Журналисты Welt am Sonntag выяснили, что еще до прибытия в Италию в апреле 2011 года у Амри были тесные связи с бойцами и лидерами террористической группировки  Исламское государство в Ливии, о которых знала тунисская разведка.

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Теги: Германия, теракт в Берлине, заочный арест, Анис Амри, организатор теракта
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