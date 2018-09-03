В Германии шершни прилетели на фестиваль вина и атаковали людей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Госпитализировано 13 человек

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В Германии городе Вайнгартен, который находится неподалеку от Карлсруэ, рой шершней напал на посетителей фестиваля виноделия Wein-Wander-Tags. Об этом сообщает N-TV.

По словам местных служб, насекомые напали на людей без видимых причин. От укусов пострадали 18 человек, 13 из них госпитализированы. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Шершни поселились в районе гостиничного стенда, который заблокировали после инцидента. На месте происшествия работали полицейские, медики и специалисты по насекомым.

28 июля сообщалось, что в Днепре рой шершней атаковал двоих мужчин, в результате чего один из пострадавших погиб.

Шершни (лат. Vespa, букв. оса) - род самых крупных представителей так называемых общественных ос. Самые крупные представители рода (Vespa mandarinia) имеют размеры до 55 мм в длину.