Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 14:34

В Германии за убийство осы можно получить штраф в 65 тысяч евро

В Германии за убийство осы можно получить штраф в 65 тысяч евро - Фото
Фото: Pixabay

Дикие животные в ФРГ защищены законом

Реклама
Реклама

В Германии за убийство осы власти могут оштрафовать на сумму от 5 до 65 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

Дикие животные в ФРГ защищены законом: их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин, гнезда не должны быть повреждены или уничтожены. Также запрещено использование ловушки для насекомых.

Согласно сообщению, среднем такой штраф, который касается вымирающих видов, составляет 50 тысяч евро, а самый большой - 65 тысяч евро. За уничтожение обычных ос штрафы в разных землях составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро. 

Bild приводит подробную схему самодельного устройства, чтобы законно поймать осу и не получить "драконовский" штраф.

"Я не знаю ни одного случая, когда нарушение Федерального закона об охране природы было бы наказано штрафом. На мой взгляд, ловушка, из которой насекомое быстро освобождается, разрешается как профилактическая защита", - отметил юридический эксперт Отто Бретзингер.

Также сказано, что в случае появления осиного гнезда на територии жилья, необходимо обращаться за профессиональной помощью в службы, которые "переселят" насекомых. 

31 июля сообщалось, что мэр французского города официально запретил комаров.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, ФРГ, штраф, оса, насекомые, убийство осы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
Мир Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
В одном из городов Польши все полицейские ушли на больничный
Мир В одном из городов Польши все полицейские ушли на больничный
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 