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02.06.2018, 02:49

В ходе беспорядков в Газе убита палестинская медсестра - Reuters

В ходе беспорядков в Газе убита палестинская медсестра - Reuters - Фото
Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

В столкновениях с израильскими военными в секторе Газа по меньшей 100 палестинцев были ранены

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Палестинская медсестра-доброволец Разан аль-Наджар погибла 1 июня во время столкновений между представителями ХАМАС и армией Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

Согласно сообщению, спикер израильских военных не прокомментировала сообщение о гибели Наджар. Ранее израильские офицеры заявляли, что армейские снайперы нацелены только на людей, представляющих угрозу, но иногда могут пострадать посторонние.

Отмечается, что волонтер службы Красный полумесяц Разан аль-Наджар была убита в момент, когда пыталась спасти раненных.

Свидетели сообщили, что она была одета в белую униформу и подняла руки вверх в момент когда в нее попала пуля.

По словам чиновников из Газа, по меньшей мере 100 палестинцев были ранены во время массовых демонстраций в пятницу. 

В пятницу, 1 июня, на границе сектора Газы во время очередного "марша возвращения" было не менее пяти очагов беспорядков и, по оценкам ЦАХАЛа, несколько тысяч палестинцев, которые жгли покрышки, бросали гранаты в военных и открыли огонь из стрелкового оружия по транспортному средству ЦАХАЛа.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

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Теги: Цахал, Израиль, медсестра, Палестина, хамас, красный полумесяц
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