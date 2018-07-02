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02.07.2018, 15:45

В Индии линчевали 5 человек из-за слухов о похищениях: видео

В Индии линчевали 5 человек из-за слухов о похищениях: видео - Фото
Фото: gettyimages.com

В индийских деревнях крайне недоброжелательно относятся к незнакомцам из-за слухов о похищениях детей

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Толпа местных жителей в западном штате Индии Махараштра линчевала пять человек предположительно из-за слухов о похищениях детей, которые распространяются в WhatsApp. Об этом сообщает ВВС.

По подозрению в убийстве арестованы 12 человек.

Полиция говорит, что жертвы принадлежали к общине, которая ведет кочевой образ жизни, и просто проходили через деревню. В деревне введен комендантский час, поскольку ситуация остается напряженной.

Один из полицейских утверждает, что местные жители остановили группу людей, допросили их, а затем, не удовлетворившись их ответами, отвели в дом, где начали избивать бамбуковыми палками и камнями. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, толпа также напала и на них.

Вероятно, дело в слухах о похищениях детей, которые последнее время активно распространяются через WhatsApp, заявил полицейский.

Правоохранители уже установили личности погибших.

В начале июня в одной из деревень индийского штата Ассам толпа местных жителей забила до смерти двух мужчин, которые остановились спросить дорогу

Как сообщает ВВС, в Индии через WhatsApp распространяются слухи о похищениях детей. Они вызваны видеозаписями реальных похищений, которые происходят прямо на улицах. Местные сообщества крайне агрессивно настроены к незнакомцам.

 

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Теги: Индия, убийство, линчевание, WhatsApp, слухи
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