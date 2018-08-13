В Индии обезьяна взяла в заложники ребенка - видео

В индийской деревне Карнатака макака попыталась похитить младенца и не подпускала к нему людей. Соответствующее видео опубликовано в сети.
Как пишет Daily Mail, макака прижала плачущего ребенка к земле, и отгоняла взрослых, которые пытались забрать его.
Согласно сообщению, местные жители решили, что обезьяна приняла мальчика за своего детеныша и потому пыталась защитить его от людей.
Животное не реагировало на еду, которую использовали для отвлечения внимания.
Малыша удалось освободить, когда обезьяна вцепилась зубами и лапами в юбку женщины.
2 апреля этого года сообщалось, что в индийском штате Орисса обезьяна проникла в дом местной жительницы и украла ее сына, позже тело ребенка нашли в колодце.