В Индии полицейские открыли огонь по демонстрантам - 12 погибших

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Митингующие требовали закрыть загрязняющий воздух завод

Реклама

Реклама

Полицейские в Индии расстреляли демонстрантов, которые выступали за закрытие загрязняющего воздух завода, были убиты, по меньшей мере, 12 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Полиция в городе Тутикорин в штате Тамилнад на юге Индии открыла огонь по демонстрантам, которые требовали закрытия фабрики по производству меди, которая, по их мнению, загрязняет воздух.

До произошедшей трагедии демонстранты несколько часов подряд призывали к закрытию фабрики, принадлежащей британской горнодобывающей компании Vedanta Resources.

Протестующие ворвались в местную администрацию и подожгли ее, после того, как им было отказано в разрешении на проведение митинга на фабрике. Во время беспорядков, продолжавшихся четыре часа, было сожжено более 110 автомобилей.

Правоохранители пытались остановить демонстрантов с помощью дубинок и слезоточивого газа, но им это не удалось. После этого был открыт огонь. В результате столкновений пострадали 20 полицейских.

Протесты против завода продолжались несколько месяцев. Они активизировались после того, как компания Vedanta Resources, которая принадлежит индийскому миллиардеру, но управляется из Лондона, решила расширить производство.