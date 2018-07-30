В Индонезии 500 человек ждут спасения из кратера вулкана

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Мощное землетрясение в регионе спровоцировало оползень в национальном парке

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В Индонезии на острове Ламбок более 500 человек оказались заблокированными в кратере вулкана. Мощное землетрясение спровоцировало оползень в национальном парке Маунт-Ринджани, сообщает The Jakarta Post.

29 июля более 500 альпинистов, среди которых - 135 иностранных туристов, оказались заблокированы в кратере вулкана у озера Сегара-Анак. Из-за оползня группа не может спуститься вниз.

Сотрудники национального парка, полицейские и военные начали спасательные действия. Сотрудники спасательной службы планируют закончить эвакуацию в течении одного дня.

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22 июля в западной части Ирана произошло три мощных землетрясения за день. В результате землетрясений по меньшей мере 128 человек пострадали.