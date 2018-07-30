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30.07.2018, 20:21

В Иране 29 человек обвиняют в дестабилизации экономики

В Иране 29 человек обвиняют в дестабилизации экономики - Фото
флаг Ирана

Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, за которые в Иране предусмотрена смертная казнь

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В Иране арестовали 29 человек по обвинению в дестабилизации национальной экономики. Об этом сообщает иранское государственное агентство FARS со ссылкой на представителя судебных властей Ирана Голяма Хоссейна Мохсени Эжеи.

Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, за которые в Иране предусмотрена смертная казнь.

Ожидается, что по схожим обвинениям последуют новые аресты.

Недавно ABC News со ссылкой на источники в Канберре сообщил, что Соединенные Штаты с союзниками - Австралией и Великобританией - могут готовить военную операцию по бомбардировке ядерных объектов Ирана.

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Теги: экономика, Иран, дестабилизация, арест
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