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13.08.2018, 11:08

В Испании на фестивале рухнула платформа: больше 250 пострадавших

В Испании на фестивале рухнула платформа: больше 250 пострадавших - Фото
Фото: Diego Gago Bugarín/ Twitter

Почему обвалилась деревянная платформа на набережной, будут выяснять - или было слишком много людей, или она сама по себе была слабой

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Больше 250 человек пострадали в результате обрушения деревянной платформы на фестивале в Испании. Об этом сообщает ВВС

Пять человек серьезно пострадали. Полиция подтвердила, что жертв нет. 

Инцидент произошел на фестивале уличного спорта и музыки в городе Виго во время выступления репера Rels B

Платформа была построена на набережной и некоторые люди упали в море. Возникла паника. Пока не установлено, почему платформа упала - из-за того, что на ней было слишком много людей или потому что она сама по себе была слишком слабой. 

23 июля в Испании во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника, пострадали около 20 человек. 

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Теги: испания, пострадавшие, фестиваль, платформа
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