В Испании на фестивале рухнула платформа: больше 250 пострадавших

Больше 250 человек пострадали в результате обрушения деревянной платформы на фестивале в Испании. Об этом сообщает ВВС.
Пять человек серьезно пострадали. Полиция подтвердила, что жертв нет.
Инцидент произошел на фестивале уличного спорта и музыки в городе Виго во время выступления репера Rels B.
Платформа была построена на набережной и некоторые люди упали в море. Возникла паника. Пока не установлено, почему платформа упала - из-за того, что на ней было слишком много людей или потому что она сама по себе была слишком слабой.
23 июля в Испании во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника, пострадали около 20 человек.