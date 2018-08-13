В Испании на фестивале рухнула платформа: больше 250 пострадавших

Фото: Diego Gago Bugarín/ Twitter

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Почему обвалилась деревянная платформа на набережной, будут выяснять - или было слишком много людей, или она сама по себе была слабой

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Больше 250 человек пострадали в результате обрушения деревянной платформы на фестивале в Испании. Об этом сообщает ВВС.

Пять человек серьезно пострадали. Полиция подтвердила, что жертв нет.

Инцидент произошел на фестивале уличного спорта и музыки в городе Виго во время выступления репера Rels B.

Платформа была построена на набережной и некоторые люди упали в море. Возникла паника. Пока не установлено, почему платформа упала - из-за того, что на ней было слишком много людей или потому что она сама по себе была слишком слабой.

23 июля в Испании во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника, пострадали около 20 человек.