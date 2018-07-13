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13.07.2018, 09:46

В Каире около аэропорта прогремел взрыв

В Каире около аэропорта прогремел взрыв - Фото
Иллюстративное фото

На место происшествия прибыла 21 пожарная машина и кареты скорой

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Вечером в четверг, 12 июля, недалеко от международного аэропорта Каира раздался взрыв, в результате которого пострадали 12 человек. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв спровоцировал возникновение масштабного пожара.

Для ликвидации пожара власти направили на место происшествия 21 пожарную машину и несколько карет скорой помощи.

Взрыв произошел в районе аэропорта на территории нефтехимической компании. Его причиной стала высокая температура в регионе, которая спровоцировала самоподрыв одной из емкостей.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию. Ликвидацией последствий занимаются спасательные службы Каира.

Ранее на химическом заводе в Китае произошел взрыв: 19 человек погибли, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Причины взрыва выясняются.

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Теги: Египет, взрыв, пожар, аэропорт, Каир
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