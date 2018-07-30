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30.07.2018, 09:57

В Камеруне 160 заключенных устроили пожар и сбежали из тюрьмы

В Камеруне 160 заключенных устроили пожар и сбежали из тюрьмы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Предварительно, в организации побега заключенным помогала вооруженная группа

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В Северо-Западном регионе Камеруна 160 заключенных сбежали из горящей тюрьмы. 29 июля заключенные прорвались через тюремные ворота и подожгли здание, сообщает L'express.

Префект департамента Нго-Кетунджиа утверждает, что в осуществлении побега им помогла вооруженная группа. Пока что неизвестно, как беглецам удалось спланировать и поджечь здание тюрьмы.

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Местные власти уже начали операцию по поимке беглецов. Это первый массовый побег заключенных с конца 2016 года.

24 июля в Житомирской области из-под стражи сбежали двое заключенных. Правоохранители объявили их в розыск и начали поисковые действия.

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Теги: пожар, заключенные, поиски, побег из тюрьмы, Камерун
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