В Канаде гидросамолет упал в озеро после взлета: есть жертвы

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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В аварии погиб пилот, второго члена экипажа спасли местные жители

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В канадской провинции Британская Колумбия гидросамолет упал в озеро Тайотон. В результате аварии пострадали члены экипажа, сообщает CBC.

Самолет упал в озеро в 100 км к западу от города Лиллоет 2 августа. Предварительно, авария произошла вскоре после взлета гидросамолета. На борту находились трое членов экипажа. Один пилот погиб, его тело обнаружили спасатели. Второго 20-летнего пилота спасли местные жители. Поиски третьего члена экипажа продолжаются.

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На место происшествия прибыли спасатели и медики. Правоохранители устанавливают подробности происшествия и причину крушения самолета.

28 июля на северо-востоке Франции разбился легкомоторный самолет, в результате чего двое человек погибли. Пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета, он пытался посадить самолет на взлетную полосу, но зацепил верхушку дерева возле нее.