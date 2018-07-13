В Кении при транспортировке погибли исчезающие животные

Фото: gettyimages.com

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Пока причина смерти животных неизвестна

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Семь находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов погибли при транспортировке в новый заповедник дикой природы в Кении. Об этом сообщает ВВС.

Пока причина смерти животных неизвестна.

Мертвые животные были среди 14 черных носорогов, которых доставили в крупнейший национальный парк Кении Tsavo East.

Предположительно в мире насчитывается менее 5500 черных носорогов, все они живут в Африке, около 750 - в Кении.

Кенийская активистка охраны природы Паула Каумбу сказала, что должностные лица должны немедленно взять на себя ответственность и объяснить, что произошло.

Перемещение находящихся под угрозой исчезновения животных включает в себя их седацию для путешествия и оживление по прибытии. Эта процедура известна как транслокация.

Всемирный фонд дикой природы описывает ее как «чрезвычайно сложную и не без риска».

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