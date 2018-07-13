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13.07.2018, 15:54

В Кении при транспортировке погибли исчезающие животные

В Кении при транспортировке погибли исчезающие животные - Фото
Фото: gettyimages.com

Пока причина смерти животных неизвестна

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Семь находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов погибли при транспортировке в новый заповедник дикой природы в Кении. Об этом сообщает ВВС.

Пока причина смерти животных неизвестна.

Мертвые животные были среди 14 черных носорогов, которых доставили в крупнейший национальный парк Кении Tsavo East.

Предположительно в мире насчитывается менее 5500 черных носорогов, все они живут в Африке, около 750 - в Кении.

Кенийская активистка охраны природы Паула Каумбу сказала, что должностные лица должны немедленно взять на себя ответственность и объяснить, что произошло.

Перемещение находящихся под угрозой исчезновения животных включает в себя их седацию для путешествия и оживление по прибытии. Эта процедура известна как транслокация.

Всемирный фонд дикой природы описывает ее как «чрезвычайно сложную и не без риска».

Ранее ТСН сообщила, что жители США массово забирают к себе доим бездомных собак из Чернобыльской зоны отчуждения.

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Теги: животные, кения, носорог, заповедник, транслокация
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