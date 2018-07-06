В Китае создают "автономную" ракету: может починить себя в полете

Иллюстративное фото: агенство Синьхуа

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Инициативная группа китайских инженеров считает, что запуски такой ракеты будут дешевле, чем нынешние старты в Поднебесной

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Инженеры Китайской академией космических технологий разрабатывают ракету-носитель, которая, по задумке, сможет в автономном режиме оценивать окружающую обстановку и состояние своих систем, задавать цели и корректировать детали полета. Об этом сообщило государственное агентство КНР Синьхуа.

По данным источника, ракету оборудуют некоей "возобновляемой энергосистемой". Бортовой компьютер сможет самостоятельно определять лучший план полета для максимально эффективного выполнения миссии.

Авторы проекта утверждают, что при нефатальной неисправности (если не произошел взрыва и не повреждена структура ракеты или ее бортовое "железо") их ракета будет способна самостоятельно отреагировать и внести коррективы для моментального решения проблем - включая выход на спецорбиту для спасения или возвращение на стартовую площадку с минимальными потерями.

"Если возникли проблемы с двигателем, обычная ракета может не справиться с задачей, что угрожает крушением или столкновением с чем-то", - пояснил главный проектировщик "умной" ракеты Гао Лэй.

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Нынешние ракеты КНР можно будет модернизировать и сделать "почти умными", утверждают авторы идеи.