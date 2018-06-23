В космос и назад: Blue Origin обещает желающим билеты с 2019 года

Фото: пресс-служба Blue Origin

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Во сколько желающим обойдется полет на высоту около 100 км, не сообщается; по различным оценкам, это удовольствие будет стоить $50-250 тысяч за место

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Частная компания миллиардера Джеймса Безоса анонсировала на 2019 год продажи билетов для космических туристов. Об этом, ссылаясь на слова старшего вице-президента Blue Origin Роба Мейерсона, пишет сайт Gizmodo.

"Мы планируем начать летать с первыми тест-пассажирами уже в ближайшее время. Ожидаем, что продажи билетов стартуют в 2019-м", - заявил он.

Вероятно, первыми космотуристами будут сотрудники Blue Origin, и только после череды успешных полетов на борт допустят "гражданских".

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли.

Двигатель ракеты работает на водороде и кислороде, и в ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов, выводя капсулу на высоту около 40 км. После этого ступень самостоятельно садится при помощи двигателя, а рассчитанная на 6 пассажиров капсула летит по инерции вверх еще более 60 км, достигая линии Кармана - условной границы между атмосферой и космосом, после чего совершает посадку на парашютах.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания приобрела 770 кв. км земли в штате Техас. В 2015 году она впервые успешно спустила ракету и капсулу, на 2018-й запланировала тест-полеты с человеком на борту.

Подробнее о New Shepard можно почитать на сайте компании.

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Основатель Amazon и Blue Origin заявил, что инвестирует "еще больше" в проект космического туризма, который "будет доступен каждому". Также он собирается предложить NASA и ESA совместными усилиями колонизировать Луну.