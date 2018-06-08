В Кремле отреагировали на предложение Трампа вернуться в G8

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

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Ранее президент США призвал к восстановлению формата G8 и возвращению в него России

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Комментируя предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую восьмерку, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы делаем акцент на других форматах", - сказал Песков.

Ранее Трамп призвал к восстановлению формата G8 и возвращению в него России. Президент США выступил за привлечение РФ к переговорам и расширение формата до Большой восьмерки уже на саммите в Квебеке, который состоится в июне 2018 года.