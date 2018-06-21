Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.06.2018, 18:23

В Латвии запретили обучение на русском языке в частных вузах

В Латвии запретили обучение на русском языке в частных вузах - Фото
Школа

До сих пор латвийские законы регулировали использование языков только в государственных вузах

Реклама
Реклама

21 июня Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Об этом сообщает Delfi.

Вузам и колледжам, в которых сейчас студенты обучаются на русском языке, скорее всего разрешат закончить курсы программ, но после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен. Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается вести обучение по языковым и культурным программам.

До сих пор закон регулировал использование языков только в государственных вузах.

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов Латвии в прошлом году учились на русском языке.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Латвия, обучение, образование, латышский язык, языковой закон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Банки Латвии прекратили обслуживать попавших под санкции россиян
Личные деньги Банки Латвии прекратили обслуживать попавших под санкции россиян
В Латвии школы нацменьшинств переходят на государственный язык
Мир В Латвии школы нацменьшинств переходят на государственный язык
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 