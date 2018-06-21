В Латвии запретили обучение на русском языке в частных вузах

Школа

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До сих пор латвийские законы регулировали использование языков только в государственных вузах

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21 июня Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Об этом сообщает Delfi.

Вузам и колледжам, в которых сейчас студенты обучаются на русском языке, скорее всего разрешат закончить курсы программ, но после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен. Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается вести обучение по языковым и культурным программам.

До сих пор закон регулировал использование языков только в государственных вузах.

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов Латвии в прошлом году учились на русском языке.