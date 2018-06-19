В Майами расстреляли XXXTentacion: популярный рэпер не выжил

Фото: пресс-служба XXXTentacion

commenthover

В популярного на родине (судя по чарту Billboard 200) музыканта стреляли на выходе из магазина мотоциклов - медикам не удалось его спасти

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В Майами, штат Флорида, неизвестный стрелял в местного рэпера XXXTentacion: тот по пути в госпиталь впал в кому и позднее скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает Vice, смерть подтвердили в полицейском рапорте.

Злоумышленник произвел выстрелы, когда Джасей Онфрой (настоящее имя рэпера) выходил из своего мотосалона и шел к автомобилю. Очевидцы говорят о нескольких выстрелах.

В городе объявлен розыск нескольких транспортных средств, на которых мог скрыться убийца (или убийцы).

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Навсегда оставшийся 20-летним XXXTentacion успел записать два альбома, причем последний из них за 2018 год вышел в лидеры чарта Billboard 200.