Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.06.2018, 06:28

В Майами расстреляли XXXTentacion: популярный рэпер не выжил

В Майами расстреляли XXXTentacion: популярный рэпер не выжил - Фото
Фото: пресс-служба XXXTentacion

В популярного на родине (судя по чарту Billboard 200) музыканта стреляли на выходе из магазина мотоциклов - медикам не удалось его спасти

Реклама
Реклама

В Майами, штат Флорида, неизвестный стрелял в местного рэпера XXXTentacion: тот по пути в госпиталь впал в кому и позднее скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает Vice, смерть подтвердили в полицейском рапорте.

Злоумышленник произвел выстрелы, когда Джасей Онфрой (настоящее имя рэпера) выходил из своего мотосалона и шел к автомобилю. Очевидцы говорят о нескольких выстрелах.

В городе объявлен розыск нескольких транспортных средств, на которых мог скрыться убийца (или убийцы).

Читайте также: Ким казнил музыкантов национального оркестра КНДР - СМИ

Навсегда оставшийся 20-летним XXXTentacion успел записать два альбома, причем последний из них за 2018 год вышел в лидеры чарта Billboard 200.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: рэпер, стрельба, убийство, музыка, майами
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Стрельба в Швеции: два человека погибли, четверо ранены
Мир Стрельба в Швеции: два человека погибли, четверо ранены
В Берлине неизвестный ранил трех человек в электричке
Мир В Берлине неизвестный ранил трех человек в электричке
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 