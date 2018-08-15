В мире может случайно начаться ядерная война - National Interest

Российские баллистические ракеты Тополь-М (фото - Getty Images)

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На устранение несовершенства систем обнаружения пусков ракет понадобится много денег: ядерные державы на это вряд ли пойдут, прогнозируют аналитики

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Россия, США или Китай могут случайно начать ядерную войну. Такое предположение сделали в американском "мозговом центре" National Interest.

По мнению экспертов, в прошлом, до середины 1980-х, системы мониторинга и разведки ядерных держав использовались только для отслеживания пусков межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, тогда как ныне эти же комплексы применяют также для слежения и за пусками ракет, не оснащенных ядерной начинкой.

По этой причине автоматизированная система может посчитать атаку на неядерные объекты - спутники или радары - ядерной, что приведет к ответному удару.

В проекте ядерной доктрины администрации США говорится, что кибератаки против Америки или нападение на американские спутники могут представлять собой стратегическую угрозу, которая заслуживает ядерного ответа.

"Но тут возникает проблема с так называемой ядерной неопределенностью, где традиционно яркие линии между ядерными и неядерными системами становятся размытыми", - говорится в статье.

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К примеру, пишет источник, Россия держит атомные подводные лодки и бомбардировщики на тех же базах, что и обычные корабли и самолеты, из-за чего атака американцев при помощи неядерных сил против таких же российских сил может быть ошибочно воспринята Москвой, как удар по ее ядерным силам. Это вызовет российский ядерный ответ, отметило издание.

Точно так же "запутывают" противника и в США с Китаем.

Другой причиной может стать дефицит военных спутников наблюдения за ядерными силами, а также снятие с вооружения таких устаревших систем, как американская спутниковая связь Milstar. Заменить некоторые такие компоненты безопасности пока не торопятся, отмечает издание.

Как пишет National Interest, США готовят к запуску только четыре спутника Advanced Extremely High Frequency - они, считают в Пентагоне, полностью обеспечат наблюдение за пусками как ядерных, так и неядерных ракет.

"Этого в нынешних условиях совсем недостаточно", - отметили эксперты.

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Кроме того, предположили в National Interest, Россия может атаковать наземные или космические средства раннего обнаружения США, чтобы уничтожить эффективную при перехвате неядерных ракет европейскую ПРО. Однако Вашингтон может при этом посчитать такую атаку подготовкой к ограниченному ядерному удару, который сможет пробить противоракетную оборону США.

"США опасаются, что Россия может нанести точечные ядерные удары, чтобы загнать Америку в угол, где она либо отступит, либо начнет сопротивляться с риском глобальной ядерной войны. А Россия при этом может просто атаковать эти системы двойного назначения, чтобы сорвать действия неядерных сил США. Но Вашингтон возьмет и воспримет это как попытку нанести ущерб своему ядерному щиту", - пишут эксперты.

В "мозговом центре" полагают, что для решения этой проблемы страны могли бы четко разделить - в первую очередь географически - ядерное и неядерное вооружение, либо сформировать плеяды спецспутников, которые смогут отслеживать конкретно ЯО.

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Но, подытожили эксперты, ядерные державы на это вряд ли пойдут, поскольку затраты на это превышают адекватные лимиты. А, значит, риск случайного обмена ядерными ударами остается прежним.