В Нидерландах на фестивале автобус влетел в толпу: есть жертвы

Фото: twitter.com/PolLimburg

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По данным полиции, автобус совершил наезд на четырех человек на концерте Pink Pop утром в понедельник, убив одного и ранив трех человек

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На фестивале в Нидерландах автобус врезался в толпу, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Автобус совершил наезд на четырех человек на концерте в Нидерландах утром в понедельник, убив одного и ранив троих человек", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на концерте Pink Pop, популярном фестивале, который проходит в провинции Лимберг на юге Нидерландов.

По предварительным данным, транспортное средство совершило наезд на людей, находившихся в кемпинге у входа на территорию фестиваля.

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося на автомобиле с места ДТП. К его поиску привлечены даже несколько геликоптеров.

Ранее сегодня сообщалось, что в Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди.