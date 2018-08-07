В офисах СМИ Беларуси проходят обыски, задержаны редакторы

Фото: tut.by

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Повод для обысков - то, что из офиса tut.by в Минске якобы взломали сайт государственного агентства БелТА

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В офисы белорусских информационных порталов tut.by и БелаПАН сегодня утром, 7 августа, пришли с обысками: изымают документы. Об этом сообщил местный оппозиционный ресурс Хартия-97.

По подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова (главред tut.by), Анна Калтыгина (главред новостей) и Татьяна Коровенкова - политический обозреватель агентства БелаПАН. Радыё Свобода пишет, что на допрос забрали еще одного редактора tut.by Ульяну Бобоед.

Несколько этажей в минском бизнес-центре Omega Tower оцепили силовики: журналистов tut.by подозревают в "неправомерном использовании платной подписки" госагентства БелТА - якобы они заходили на сайт по старому паролю. "Абсурд усиливается тем, что платный доступ к БелТА фактически ничем не отличается от бесплатного", - отреагировали в nn.by.

В Следкоме Беларуси заявили, что в течение двух лет "без ведома и согласия" предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации в его компьютерной системе, что причинило БелТА "существенный вред".

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В постановлении на обыск сказано, что якобы из офиса tut.by взломали сайт БелТА, что и послужило поводом для обысков.

"Непонятно, кому и зачем понадобилось взламывать сайт БелТА, но думаю, что просто воспользовались летом и решили проверить нас на "вшивость", - заявил учредитель tut.by Юрий Зиссер.

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