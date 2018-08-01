В РФ нашли мертвым журналиста, который выполнял задание редакции

Сергей Грачев (фото - АиФ)

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Журналист Сергей Грачев без вести пропал в Нижнем Новгороде и был найден мертвым

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В России нашли мертвым журналиста издания Аргументы и факты Сергея Грачева, который поехал в Нижний Новгород выполнять редакционное задание и пропал без вести. Об этом на своей странице в Facebook сообщил редактор сайта издания Владимир Шушкин.

"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым… Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", - написал журналист.

Также он сказал, что не знает причину смерти Грачева.

"Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось", - заявил Шушкин.

Ранее СМИ сообщали, что пропавшего 38-летнего журналиста последний раз видели в отеле в Нижнем Новгороде 21 июля.

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Вчера, 31 июля, появилась информация, что в Центральноафриканской Республике погибли российские журналисты, которые снимали сюжет про лагерь ЧВК Вагнера.