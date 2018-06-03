В Словении проходят выборы в парламент

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По прогнозам социологов, наилучшие шансы на победу имеет правоцентристская оппозиция

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В Словении сегодня, 3 июня, проходят парламентские выборы после отставки предыдущего премьер-министра Миро Церара. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Последние опросы не давали его партии значительных шансов. Победу предсказывают лидеру правоцентристской оппозиции, 59-летнему экс-премьеру Янезу Янше.

"Его Словенская демократическая партия с антимигрантские риторикой, по прогнозам социологов, получит около трети голосов. "Золотую акцию" и третье место же может получить партия LMS - "Список Марьяна Шареца", Шарец, 40-летний юморист и политик называет себя "антисистемным" игроком", - отмечается в сообщении.

В прошлом году он с незначительным отрывом проиграл выборы президента Боруту Пахору.



15 апреля 2018 года в Словении распустили парламент. 15 марта Церар подал в отставку.