В США 14-летний подросток выдвинулся на пост губернатора

Этан Зоннеборн (фото - facebook/ethansonneborn2018)

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На выборах он сразится с четырьмя кандидатами

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В американском штате Вермонт 14-летний Этан Зоннеборн выдвинулся на пост губернатора. Об этом сообщает CNN.

"Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся", - заявил Зоннеборн.

Подросток заявил, что бросит обучение в школе, если победит на выборах. В случае проигрыша завершит политическую карьеру, сказал он.

Слоган его предвыборной кампании: "Потому что завтра важно".

Фото: аккаунт в Facebook

Фото: www.facebook.com/pg/ethansonneborn2018

Вермонт и Канзас - единственные штаты в США, где нет возрастных ограничений для должности губернатора. В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.

19 марта актриса сериала "Секс и город" ("Секс в большом городе") Синтия Никсон объявила, что официально выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.