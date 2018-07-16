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16.07.2018, 10:23

В США девушка выжила после падения авто с 60-метровой скалы

В США девушка выжила после падения авто с 60-метровой скалы - Фото
Фото: Getty Images

Автомобиль разбился у подножья горы и частично затонул. Помощи водитель дожидалась целую неделю

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Девушка в США чудом выжила после падения с 60-метровой скалы, и еще целую неделю ждала помощи. Об этом сообщает ВВС.

6 июля 23-летняя американка на автомобиле отправилась из Портленда в Лос-Анджелес в гости к сестре. Всю дорогу она обменивалась сообщениями с родными, а когда связь внезапно прервалась, они обратились за помощью к спасателям. Поиски начались сразу же, однако их усложнял сильный туман.

Спустя семь дней пострадавшую в районе Биг-Сур случайно нашли туристы.

Сначала они заметили пропавшую машину Jeep Patriot. Девушка находилась рядом и была в сознании, однако сильно повредила плечо и перенесла сотрясение мозга. Чтобы выжить, ей пришлось пить воду из радиатора авто.

Она рассказала, что авария произошла на прибрежном шоссе в Калифорнии: ей пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновения с животным, после чего машину выбросило с дороги и она разбилась у подножья 60-метровой скалы.

Спасатели заявили, что девушке "чудом удалось выжить". Обычно подобные аварии заканчиваются более трагично. Ее доставили в больницу, где она чувствует себя удовлетворительно.

Ранее в Северной Каролине машина въехала в здание ресторана. Погибли два человека, еще несколько госпитализированы.

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Теги: авария, машина, девушка, скала, случай
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