В США женщина-трансгендер стала кандидатом на пост губернатора

Кристина Хэллквист (фото - скриншот видео)

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Кристина Хэллквист заявляла, что реакция общества на ее трансгендерность придала ей уверенность

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В США Кристина Хэллквист стала первым трансгендером, которого крупная политическая партия выдвинула на пост губернатора. Об этом сообщает CNN.

14 августа она победила на праймериз Демократической партии, поэтому будет участвовать в выборах губернатора Вермонта.

По ее словам, она решила заняться политикой из-за "систематических атак" Вашингтона и президента США Дональда Трампа на сообщество трансгендеров.

Ранее Хэллквист заявляла, что реакция общества на ее трансгендерность придала ей уверенность для участия в выборах. "Была уверена, что потеряю работу и уважение, но этого не произошло. Это демонстрирует красоту Вермонта", - подчеркнула Хэллквист.

В рамках предвыборной кампании она обещает использовать источники возобновляемой энергии, расширить доступ к интернету и повысить минимальную заработную плату до $15 в час.

Власти штата Бихар в Индии провели проверки в более чем 100 приютах для женщин и девушек. И решили нанимать для их охраны трансгендеров и евнухов.