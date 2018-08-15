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15.08.2018, 11:59

В США женщина-трансгендер стала кандидатом на пост губернатора

В США женщина-трансгендер стала кандидатом на пост губернатора - Фото
Кристина Хэллквист (фото - скриншот видео)

Кристина Хэллквист заявляла, что реакция общества на ее трансгендерность придала ей уверенность

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В США Кристина Хэллквист стала первым трансгендером, которого крупная политическая партия выдвинула на пост губернатора. Об этом сообщает CNN.

14 августа она победила на праймериз Демократической партии, поэтому будет участвовать в выборах губернатора Вермонта. 

По ее словам, она решила заняться политикой из-за "систематических атак" Вашингтона и президента США Дональда Трампа на сообщество трансгендеров.

Ранее  Хэллквист заявляла, что реакция общества на ее трансгендерность придала ей уверенность для участия в выборах. "Была уверена, что потеряю работу и уважение, но этого не произошло. Это демонстрирует красоту Вермонта", - подчеркнула Хэллквист.

В рамках предвыборной кампании она обещает использовать источники возобновляемой энергии, расширить доступ к интернету и повысить минимальную заработную плату до $15 в час.

Власти штата Бихар в Индии провели проверки в более чем 100 приютах для женщин и девушек. И решили нанимать для их охраны трансгендеров и евнухов.

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Теги: Кристина Хэллквист, женщина-трансгендер, дональд трамп
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