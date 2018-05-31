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31.05.2018, 02:00

В США прилетел заместитель лидера Северной Кореи

В США прилетел заместитель лидера Северной Кореи - Фото
Ким Йонг Чол (скриншот видео)

Вице-премьер КНДР сегодня должен встретиться с госсекретарем США

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В Нью-Йорк для переговоров приехал вице-премьер-министр Северной Кореи Ким Йонг Чол. Об этом сообщает Радио Свобода.

31 мая он должен встретиться с государственным секретарем США Майклом Помпео. Темой обсуждения станет встреча президент США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына

Вице-премьер Ким Йонг Чол прибыл в Нью-Йорк авиалиниями Air China в международный аэропорт Джона Кеннеди.

Делегации США и КНДР прибыли уже в Сингапур для подготовки саммита. На 12 июня запланирована историческая встреча между с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом


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Теги: визит, США, северная корея, Ким Йонг Чол
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