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19.06.2018, 15:06

В США вспыхнул скандал вокруг содержания детей мигрантов: видео

В США вспыхнул скандал вокруг содержания детей мигрантов: видео - Фото
Фото: скриншот с видео

По данным СМИ, детей содержат в клетках в помещении старого склада с круглосуточно включенным освещением

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Сотни детей нелегальных мигрантов из Мексики содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет, пишет AP.

На полу в помещениях, где содержатся  дети, журналисты увидели бутылки с водой, упаковки с чипсами и большие листы фольги, предназначенные для использования в качестве одеял.

В воскресенье пограничный патруль США разрешил журналистам ненадолго посетить объект, где содержатся семьи, задержанные на южной границе США. Это стало ответом президента США Дональда Трампа на критику его политики «нулевой толерантности» в отношении нелегальных мигрантов.

Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Всего в помещении старого склада в Техасе содержаться более 1100 человек: это разлученные с родителями дети, не сопровождаемые взрослыми несовершеннолетние, взрослые.

О том, что дети содержатся в клетках, также написали сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен и член палаты представителей от Республиканской партии Питер Уэлш. По словам Уэлша, условия содержания в изоляторе мало чем отличаются от тюремных, пишет ВВС.

По информации издания, в изоляторах заканчиваются места, и власти США начали устанавливать для нарушителей палаточные городки.

19 июня расследовательская организация ProPublica опубликовала аудиозапись, на которой слышен плач испаноговорящих детей, помещенных в изолятор отдельно от родителей. Подлинность этой записи не подтверждена.

Новую политику администрации Трампа критикуют многие демократы.

Даже Мелания Трамп сказала, что ей "больно видеть, как детей разделяют с их семьями".

Сам Трамп в ответ на критику написал, что США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев".

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила на брифинге, что мигранты сами подвергают своих детей риску, когда пытаются пересечь границу нелегально.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

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Теги: Мексика, мигранты, дети, техас, клетка
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