В Таиланде спасенных детей и тренера выписали из больницы

Фото: gettyimages.com

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Дети находились в больнице восемь дней

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Спасенных из затопленной пещеры в Таиланде 12 мальчиков-участники футбольной команды и их тренера выписали из клиники в клинике Чианг Рай, в которой находились около недели. Об этом сообщает Би-би-си.

Они готовятся вернуться к нормальной жизни, а также пресс-конференции, которая состоится в ближайшее время, где они будут отвечать на вопросы о своем спасении. После этого они вернутся к своим родственникам в семьи.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда. 10 июля завершилась спасательная операция.

Пещера Тхам-Луанг в Таиланде может стать туристической достопримечательностью.

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