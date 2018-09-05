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05.09.2018, 13:53

В Японии зафиксировали первую смерть от радиации "Фукусимы"

В Японии зафиксировали первую смерть от радиации "Фукусимы" - Фото
АЭС Фукусима

Умер 50-летний сотрудник атомной станции, который получил дозу радиации и в 2016 году у него диагностировали рак

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Япония впервые заявила о смерти от радиации работника атомной электростанции в Фукусиме, разрушенной землетрясением и цунами больше семи лет назад. Об этом сообщает Reuters

50-летний мужчина умер от рака легких. Власти выплатят его семье компенсации. 

Рак у него диагностировали в 2016 году. По информации японских властей, всего четверо сотрудников "Фукусимы" заболели в следствии радиационного облучения. Это первый случай смерти. 

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое спровоцировало цунами и повлекло гибель 18 тысяч людей. 

На АЭС Фукусима-1 вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой повреждение трех из шести реакторов станции и радиоактивное загрязнение окружающих территорий. Это была вторая по величине ядерная катастрофа со времен Чернобыля. 

Японский суд возложил ответственность за катастрофу на власти страны и компанию-оператор АЭС Tepco. 

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Теги: япония, смерть, радиация, фукусима
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