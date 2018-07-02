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02.07.2018, 15:00

В ЮАР женщина после ДТП очнулась в холодильнике морга

В ЮАР женщина после ДТП очнулась в холодильнике морга - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Когда один из работников морга решил проверить тело "жертвы" ДТП в холодильнике, то обнаружил, что женщина дышит

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В южноафриканском Карлтонвилле женщина, которую парамедики признали погибшей в результате ДТП, пришла в себя в холодильной камере морга. Об этом сообщает ВВС.

Компания скорой помощи Distress Alert заявила, что женщина не подавала «никаких признаков жизни». Поэтому ее признали мертвой и отвезли в морг.

Когда же один из работников морга решил проверить тело в холодильнике, то обнаружил, что женщина дышит.

Представитель местной власти подтвердил, что сейчас пострадавшая находится в больнице. Ее имя не называется.

Полиция начала расследование инцидента.

Сообщается, что в ДТП, в котором пострадала женщина, погибли два человека.

В мае в Южно-Африканской республике от удара жирафа погиб известный испанский кинорежиссер Карлос Карвальо.

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Теги: дтп, юар, морг, жертва
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