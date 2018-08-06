Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 16:11

Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв: видео

Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв: видео - Фото
Фото: twitter.com/FTorre7

Взрыв произошел из-за аварии с цистерной с топливом

Реклама
Реклама

В Италии возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока что не поступало, сообщает ANSA. В результате взрыва погибли два человека, 55 получили ранения различной степени тяжести.

На автомагистрали произошла авария с последующим возгоранием, что и стало причиной взрыва. Очевидцы сообщают, что причиной взрыва стала авария с цистерной с топливом.

На месте происшествия работают правоохранители, дороги вокруг места взрыва временно закрыты. Причины взрыва выясняются.

Читайте также: В Хмельницкой области от взрыва пострадал подросток

31 июля в городе Вервье в Бельгии неизвестный мужчина взорвал себя на футбольном поле. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет появился на пустом футбольном поле в поясе со взрывчаткой, других жертв в результате взрыва нет.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, италия, аэропорт, Болонья
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ДТП на трассе Николаев-Одесса: пассажир такси погиб - фото
Происшествия ДТП на трассе Николаев-Одесса: пассажир такси погиб - фото
В Одесской области полицейский избил юношу: проводится проверка
Происшествия В Одесской области полицейский избил юношу: проводится проверка
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 