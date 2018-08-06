Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв: видео

Фото: twitter.com/FTorre7

commenthover

Взрыв произошел из-за аварии с цистерной с топливом

Реклама

Реклама

В Италии возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока что не поступало, сообщает ANSA. В результате взрыва погибли два человека, 55 получили ранения различной степени тяжести.

На автомагистрали произошла авария с последующим возгоранием, что и стало причиной взрыва. Очевидцы сообщают, что причиной взрыва стала авария с цистерной с топливом.

На месте происшествия работают правоохранители, дороги вокруг места взрыва временно закрыты. Причины взрыва выясняются.

Читайте также: В Хмельницкой области от взрыва пострадал подросток

31 июля в городе Вервье в Бельгии неизвестный мужчина взорвал себя на футбольном поле. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет появился на пустом футбольном поле в поясе со взрывчаткой, других жертв в результате взрыва нет.