Впервые в истории удалось заглянуть в центр нашей галактики: фото

Иллюстрация: Rensselaer Polytechnic Institute

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Громадную черную дыру "Стрелец А" в активном центре Галактики невозможно рассмотреть в обычный телескоп: она находится за газопылевыми "тучам"

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При помощи мощнейшего радиотелескопа MeerKAT в ЮАР астрономы смогли "сфотографировать" область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути (нашей галактики). Соответствующее фото опубликовано на сайте обсерватории.

Объект "Стрелец А" находится в 25 тысячах световых лет от нас направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 млн масс Солнца.

Эта область всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно.

Панорама на фото ниже охватывает пространство 1000х500 световых лет.

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На фото также видны останки сверхновых и пока еще загадочные для ученых вытянутые магнитные филаменты вокруг черной дыры. Теперь можно будет рассуждать о магнитных полях в центре Галактики.

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Телескоп МeerKAT к 2024 году войдет в состав крупнейшего радиоинтерферометра Square Kilometre Array. Общая собирающая площадь антенн превысит 1 кв. км. Такие размеры позволят достичь в 50 раз большей чувствительности, чем у любого другого существующего радиотелескопа.