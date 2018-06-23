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23.06.2018, 14:32

Все ради туристов: в Ливане девушек-патрульных одели в мини-шорты

Все ради туристов: в Ливане девушек-патрульных одели в мини-шорты - Фото
Фото: скриншот видео

Решение властей города Бруммана одеть нанятых для патрулирования улиц студенток в короткие шорты вызвало дискуссии в соцсетях

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В ливанском городе Бруммана улицы патрулируют девушки-полицейские, одетые в короткие шорты. По замыслу местных властей, такая особенность должна привлечь в город туристов, сообщает арабский англоязычный портал StepFeed.

Муниципалитет Брумманы нанял группу студенток на время летнего туристического сезона, их основная задача – регулировка дорожного движения. Униформа патрульных состоит из черных футболки и мини-шорт, красного берета и белых кроссовок.

Фото: соцсети

Решение городских властей одеть девушек-полицейских в шорты вызвало горячие споры в ливанском сегменте соцсетей. Одни критикуют мэрию за использование женщин в качестве приманки для туристов, другие – за "сексистскую дискриминацию" полицейских-мужчин, униформа которых осталась прежней.

В свою очередь мэр Брумманы Пьер Ачкар ничего зазорного в шортах для девушек-патрульных не видит. По словам чиновника, сейчас на Западе сформировалось "негативное представление" о Ливане, что отпугивает туристов, и нововведение в его городе должно "доказать ошибочность" этого образа.

В сентябре 2017 года в Турции суд приговорил к тюрьме мужчину, который в общественном транспорте избил незнакомую девушку за "неподобающую одежду".

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Теги: Ливан, девушка, Ближний Восток, женщины-полицейские, сексизм
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